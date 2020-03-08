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Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге дал признательные показания

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге дал признательные показания
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве лучшего друга в Санкт-Петербурге школьник дал признательные показания. По словам адвоката подозреваемого, на допросе школьник сообщил, что выстрелил по неосторожности.

Защитник подростка Артём Баконин сообщил, что в ближайшее время Колпинский районный суд изберет его подзащитному меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте школьника. Обвинение задержанному ребенку пока не предъявлено.

Как отметил юрист, его подзащитный находится в подавленном состоянии, так как убитый был его лучшим другом. Семья подозреваемого выразила свои соболезнования родителям убитого школьника. Родители подзащитного готовы всячески поддержать родителей погибшего подростка.

В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства (ст.105 УК РФ) 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге.

По данным СКР, тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением было обнаружено вчера, 7 марта, вечером в подъезде жилого дома по улице Ижорского батальона в городе Колпино. Установлено, что несколько подростков находились в квартире, вечером сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего друга. Ранение оказалось смертельным. Тело погибшего он перенес на лестничную площадку.

Расследование уголовного дела об убийстве подростка в Петербурге взято на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, квартиру судьи  в  Санкт-Петербурге штурмовал спецназ. Около квартиры нашли труп подростка, предполагаемый убийца скрывался внутри и не хотел открывать дверь. Друзья рассказали о вечеринке в квартире судьи и об отношениях между подростками. 

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