В Санкт-Петербурге спецназ штурмует квартиру, принадлежащую районному судье

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8 марта 2020, 00:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге спецназ штурмует квартиру, принадлежащую судье Саяпину Виталию. Около квартиры нашли труп подростка, предполагаемый убийца скрывался внутри и не хотел открывать дверь.

Около 9 вечера на лестничной клетке в доме на улице Ижорского батальона нашли труп 15-летнего парня. Его застрелили из охотничьего карабина на седьмом этаже. Полиции быстро удалось выйти на подозреваемого — он предположительно находится в квартире, принадлежащей судье Колпинского районного суда Виталию Саяпину, сообщвет канал "Ваza".