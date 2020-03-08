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Друзья рассказали о вечеринке в квартире судьи и об отношениях между подростками: "По школе ходили все время вместе"

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Друзья рассказали о вечеринке в квартире судьи и об отношениях между подростками:
Фото: pixabay.com

Оставшийся в квартире после инцидента Максим рассказал об убийстве 14-летнего мальчика Влада, которое произошло в доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Известно, что три подростка праздновали день рождения, которое обернулось настоящей трагедией для одного из них.

На допросе Максим рассказал, что сын владельца квартиры - районного судьи Артем совершил выстрел в их общего товарища в соседней комнате из принадлежавшего судьи ружья ИЖ-18. Подросток подтвердил, что мальчик перетащил тело Влада на лестничную клетку, а позже его отец вызвал полицию.

Кроме того, один из друзей отметил, что Влад и Артем находились в хороших отношениях. По его словам, они не ссорились и общались на протяжении трех лет. Однако, собеседник добавил, что сын судьи был веселым и спокойным, но любил побороться в шутку и всеми «командовать».

«Они были лучшими друзьями. По школе ходили все время вместе», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 7 марта. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили тело мальчика около квартиры районного судьи. Его сын объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.

БА

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