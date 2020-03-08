Раскрыты обстоятельства смерти подростка в доме районного судьи в Петербурге

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8 марта 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

СМИ восстановили хронологию событий в день убийства 14-летнего подростка, тело которого нашли около квартиры районного судьи города Колпино (Санкт-Петербург). Известно, что главным подозреваемым является его 15-летний сын.

По данным источника, трое школьников праздновали день рождения в трёхкомнатной квартире на улице Ижорского Батальона и смотрели матч по хоккею. Однако через некоторое время, около 9 часов вечера, сын районного судьи достал ружье и выстрел в голову одному из своих товарищей. По предварительным данным, выстрел был совершен в районе рта.

Позже молодой человек вытащил тело подростка на лестничную клетку и сбежал. При этом оставшийся в квартире друг позвонил своему отцу, тот приехал на место происшествия и вызвал полицию. Кроме того, в лифте заметны пятна крови, которые пытались замыть.

Причина действий злоумышленника неизвестна.

Ранее сообщалось, что хозяина квартиры в момент инцидента дома не было. Подозреваемого разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».