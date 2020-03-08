Известны подробности убийства подростка в доме в Санкт-Петербурге, подозревают сына судьи

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8 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба СК РФ

Фото: pixabay.com

В подъезде одного из жилых домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино (Санкт-Петербург) обнаружили тело 14-летнего подростка. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«7 марта 2020 года в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в г. Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

На данный момент криминалисты закончили осмотр места происшествия и передали вещдоки в СК Колпинского района. Известно, что тело убитого подростка переносили с лестничной клетки в лифт.

По предварительным данным, подозреваемый находился в квартире районного судьи Виталия Саяпина, около нее было найдено тело мальчика. Однако сотрудники спецназа в ней никого не обнаружили. Кроме того, предполагаемым преступником является 15-летний сын хозяина квартиры, его объявили в розыск.

В момент инцидента владельца квартиры дома не было, там находился его сын с друзьями.