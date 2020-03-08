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СК: задержан несовершеннолетний по делу об убийстве подростка в доме судьи в Петербурге

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба СК РФ

СК: задержан несовершеннолетний по делу об убийстве подростка в доме судьи в Петербурге
Фото: pixabay.com

Стало известно о задержании несовершеннолетнего по делу убийства 14-летнего подростка в квартире на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Главным подозреваемым является 15-летний сын районного судьи.

«Накануне несколько подростков находились в квартире. Как полагает следствие, вечером сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого, причинив смертельное огнестрельное ранение. Тело погибшего он перенёс на лестничную площадку. Стрелявший несовершеннолетний задержан», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время молодой человек будет допрошен. Кроме того, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства. 

При этом председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, откуда взялось оружие в доме и как ребенок получил к нему доступ. Ружье изъято. 

Ранее друзья рассказали об отношениях стрелявшего и погибшего, а также об обстоятельствах убийства.

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