Соколову предъявили окончательное обвинение

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3 марта 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции историку Олегу Соколову, убившему свою любимую девушку, аспирантку Анастасию Ещенко. Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что

обвинение его подзащитному предъявлено по двум статьям: "убийство" и "незаконное хранение оружия".

Соколов по подозрению в убийстве и расчленении тела девушки был задержан в Петербурге и перевезен в Москву. Он находится в столице в СИЗО-2. Так ему и предъявили 2 марта окончательное обвинение. Вину Соколов признает. По словам адвоката, Соколов раскаивается.

Александр Почуев сообщил, что защита в ближайшие дни приступит к ознакомлению с делом, а потом планирует заявить ходатайство о рассмотрении дела в суде в закрытом режиме.

Анастасии Ещенко было 24 года. По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября 2019 года из обреза, после чего историк расчленил ее тело и пытался утопить в Мойке. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым.