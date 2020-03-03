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Соколову предъявили окончательное обвинение

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Соколову предъявили окончательное обвинение
фото: pixabay.com

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции историку Олегу Соколову, убившему свою любимую девушку, аспирантку Анастасию Ещенко. Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что
обвинение его подзащитному предъявлено по двум статьям: "убийство" и "незаконное хранение оружия".

Соколов по подозрению в убийстве и расчленении тела девушки был задержан в Петербурге и перевезен в Москву. Он находится в столице в СИЗО-2. Так ему и предъявили 2 марта окончательное обвинение.  Вину Соколов признает. По словам адвоката, Соколов раскаивается.

Александр Почуев сообщил, что защита в ближайшие дни приступит к ознакомлению с делом, а потом планирует заявить ходатайство о рассмотрении дела в суде в закрытом режиме.

Анастасии Ещенко было 24 года. По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября 2019 года из обреза, после чего историк расчленил ее тело и пытался утопить в Мойке. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым.

ИЧ

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