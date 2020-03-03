Профессор Хигир: Только случайность помешала Соколову спрятать концы в воду

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3 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Борис Хигир, профессор, фото соцсети

Убийство кандидатом исторических наук известным в мире специалистом наполеоновских войн Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко стало одной из главных сенсаций прошлого года. Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир по своей методике анализирует человеческие качества убийцы.

Олег Валерьевич Соколов родился 9 июля 1956 года. Все метрические данные говорят о жестокости. Олеги часто становятся насильниками, наркоманами и алкоголиками. Фамилия - от названия птицы Сокол, это хищник. Такой же хищник по жизни и Олег Валерьевич. 1956 год – год Обезьяны. Это говорит о хитрости и тоже жестокости.

Соколов рос очень спокойным, замкнутым ребенком. Приятелей у него было мало, а друзей вообще не имел. Папа Валерий был добрым и спокойным человеком, верховодила всем в доме мама Людмила. Я смотрю на ее фото – у нее очень большое мужское начало. Она подчиняла своей воле не только на мужа, но и сына – поэтому и вырост такой внутренне жестокий и одинокий человек с манией величия. Во многом на характер Олега повлияло и то, что сексом начал заниматься довольно поздно – только в институте, был нерешительным, с комплексом неполноценности, долго не мог найти девушку и женился, можно сказать, на первой встречной. Душевной близости между супругами не было, не сблизило их и рождение дочки. К тому же жена заметила неадекватность Олега. После развода Соколов начал вести довольно активную половую жизнь, можно сказать, наверстывать упущенное. Причем, выбирал всегда молоденьких девушек. Хотя потенция у него изначально была слабая. Зато это был властный человек, хотел полностью подчинять себе. Этим и руководствовался при выборе любовницы. Если же девушка начинала роптать и проявлять характер, рвал отношения. Девицы шли на контакт еще и потому, что зависели от Соколова – он был преподавателем. Умел обольстить, запудрить, как говориться, мозги, был речистым, читал интересные лекции. К тому же Соколов - хороший актер, не случайно снимался в кино. Внешне был приятным и интеллектуальным собеседником, и очень немногие догадывались о его сущности маньяка. Хотя когда выпивал, агрессивность вылезала наружу.

Олег - страшный эгоист, не любил ни своих жен, ни любовниц, ни даже родителей, любил только себя. И отказ в совершении каких-то сексуальных действий воспринимал как личное оскорбление, мог даже ударить и истязать партнершу. Садист по натуре.

Жестокость и вседозволенность с годами только росли. Он считал себя действительно Наполеоном – вершителем судеб.

Я боялся, что в институте Сербского Соколова признают невменяемым, на что тот и надеялся. Слава богу, этого не произошло, я тоже считаю, что преступление он совершил не в состоянии аффекта. И только случайность помешала Соколову спрятать концы в воду. Анастасия Олеговна Ещенко родилась 26 апреля 1995 года - в год Кабана, была очень упрямая, способная, сложная натура. Не всегда соглашалась заниматься с Олегом сексом. Тот считал, что Анастасия имеет партнера «на стороне». В нем копилась злость и ненависть к этой девушке. Рассуждения были типа: «если не мне - так никому!» Хотя Сколов пил много, убил Анастасию не по пьяной лавочке.

Оценка человеческих качеств Олега Соколова по 10-бальной системе:

- Душевная щедрость – 1

- Эгоизм - 10

- Творческое начало - 8

- Чувство юмора - 5

- Общительность - 6

- Открытость - 4

- Принципиальность - 7

- Обидчивость - 8

- Самолюбие - 9

- Аналитический ум – 7

- Твердость характера – 9

- Упрямство - 8

- Умение приспосабливаться - 9

- Самостоятельность в решениях – 9

- Самокритичность – 4

- Пунктуальность - 8

- Способность пойти на риск – 8

- Эмоциональность - 8

- Трудолюбие – 8