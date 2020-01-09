Историк Соколов, убивший аспирантку, переведен в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Сегодня стало известно, что историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, был переведен в один из московских СИЗО из Центра психиатрии имени В. П. Сербского.

Адвокат историка Александр Почуев уточнил, что психиатрическая экспертиза в настоящий момент близится к завершению.