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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Историк Соколов, убивший аспирантку, переведен в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Историк Соколов, убивший аспирантку, переведен в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, Anastasia Eshchenko/facebook.com
Сегодня стало известно, что историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, был переведен в один из московских СИЗО из Центра психиатрии имени В. П. Сербского.
 
Адвокат историка Александр Почуев уточнил, что психиатрическая экспертиза в настоящий момент близится к завершению.
 
Напомним, согласно данным следствия, 7 ноября прошлого года Олег Соколов у себя в квартире в Санкт-Петербурге застрелил из обреза свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела. 9 числа историка вытащили из реки Мойки, при себе у него был рюкзак с фрагментами человеческого тела. Впоследствии мужчина дал признательные показания и заявил, что девушка превратилась в "чудовище из сказки", вследствие чего они поссорились. После этого он решился на убийство.
ЕТ

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