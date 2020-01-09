//Происшествия 13+
Историк Соколов, убивший аспирантку, переведен в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
9 января 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
9 января 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Политика
Рауль Хаджимба исчез час назад. Сейчас главу Абхазии ищут. Корреспонденту АН об этом стало известно из источника, близко знакомого с ситуацией. Он рассказал подоплеку…
Политика
Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.
Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
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Телевизор он точно смотрит. Бывает, что знакомится и с новинками кино…
В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Почему не уходит вес? При похудении люди часто забывают о воде
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
Французский астролог Нострадамус знал, в каком регионе Земли начнется Третья мировая война. Об этом рассказывается в материале, который появился…
Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие симптомы сигнализируют о грядущем инсульте головного мозга за месяц до наступления болезни…
Актриса Мелани Лоран стала известна благодаря роли в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Интеллектуальная француженка не обращает внимания…
В результате продолжающихся масштабных лесных пожаров в Австралии погибнет более миллиарда животных, считает профессор Сиднейского университета Крис…
Специалисты назвали продукты питания, употребление которых может привести к появлению злокачественного новообразования в человеческом организме. Данной теме посвящена…
Девушка Илона Маска канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, опубликовала весьма неоднозначную фотографию. Глядя на снимок, комментаторы…
Согласно расчетам астролога Тамары Глобы, вторая декада текущего месяц станет удачной для трех знаков. Это Водолей, Козерог и Рыбы, говорится в публикации, размещенной…
Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов на своей странице в соцсети Facebook привел диалог, произошедший между известными политиками Уинстоном Черчиллем…
Владимир Зеленский станет последним украинским президентом. Соответствующую точку зрения высказала некоторое время назад Юлия Витязева, проживающая в Российской Федерации…
Общество
Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…
В Совфеде оценили отказ президента Эстонии Керсти Кальюлайд принять в подарок бутылку крымского вина. «Неправильное решение - превращать искренний подарок в политическое…
Минобороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав". Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного…
СУ СК РФ по Республике Дагестан начало процессуальную проверку после появления в Сети информации об использовании рабского труда на территории республики.
Объявился первый российский лотерейный миллиардер - победителем новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рубле стала жительница Подмосковья Надежда…
Специалисты подсказали простой способ продления жизни без приема лекарственных препаратов. Речь идет о регулярном употреблении зеленого чая, говорится в материале…
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо во время отдыха на яхте в Карибском море принял участие в спасении утопающего. Экипаж судна помог спасти человека, у которого шанс выжить был «один…
Генеральный прокурор Юрий Чайка объявил строгий выговор прокурору Чувашии Василию Пословскому. Об этом сообщили региональные СМИ. Они назвали наказание беспрецедентным…
Общество
В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…
Жаркое из блогов
Что самое главное надо сделать при анализе жуткой вчерашней катастрофы с украинским самолетом, которая унесла жизни 177 человек...
Общество
Сотни населенных пунктов в Марий Эл оказались не подключены к интернету. Региональные власти опубликовали список районов, где нет доступа к всемирной сети.
Верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов, которые прошли в Черном море. Президент находился на борту…
Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который подразумевает штраф за бесплатный проезд по платным дорогам…
Мария Порошина провела новогодние каникулы со своими детьми. Сейчас многодетная мама уделяет внимание питанию. Так на дне рождения сына будут разные вкусности, но Мария…
Шоу-бизнес
31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…
Жаркое из блогов
Произошла ужасная трагедия, погибли люди и всё это случайным образом произошло именно в Иране, который прошлой ночью атаковал базы США.
Они трутся друг о друга, в результате возникают искры, которые, попадая на государства, поджигают их.
Появление сосулек на крыше зданий станет административным правонарушением в республике Марий Эл. Там вступил в силу закон, в котором владельцы зданий могут стать…
Актриса Елена Яковлева рассказала, как один из ее отпусков чуть не обернулся трагедией. «По всему телу стекали струйки крови», - вспоминает 58-летняя артистка.
Названы человеческие привычки, которые приводят к гипертонической болезни. Информацией по данной теме поделились специалисты в области медицины, говорится в публикации…
В селе Покойном в Будённовском районе Ставропольского края выставили санитарные посты для предотвращения распространения африканской чумы свиней в другие населённые…
Фото актрисы театра и кино Екатерины Климовой в белом бикини случайно попало в сеть. Екатерина проводит зимний отпуск на Бали, на отдых взяла с собой младшую 4-летнюю…
В Армении размер пособия по рождению первенца увеличится в шесть раз. Согласно последней информации местных журналистов, вышеуказанное нововведение вступит в силу уже с…
Людям, которые рождены под знаками Льва, Девы и Стрельца, суждено стать главными везунчиками наступившего года. К такому выводу пришли астрологи, говорится в материале…
В доме, расположенном в одной из деревень Витебской области Белоруссии, мертвый гость несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили сотрудники…
Грядут те времена, когда деревней, теткой, саратовской глушью не испугаешь интеллигенцию. Что касается театральной жизни, все чаще в столицы привозят глубокие спектакли…
Казанские автовладельцы подхватили призыв Тимати снять ролик на его песню «Я еду на джипе». Съемки спровоцировали пробки. Авторы попытались за них извиниться. Но их…
Латвийское агентство гражданской авиации рекомендует не использовать иракское и иранское воздушное пространство местным авиакомпаниям. Об этом сообщил латвийским…
Непознанное
Период после Рождества и до Крещения на Руси являлся временем гаданий, когда желающие могли попытаться узнать грядущее. Особенно гадания пользовались популярностью…
В мире
СМИ, ссылаясь на источник, сообщают, что после заявления принца Гарри и его жены о намерении отказаться от финансового обеспечения со стороны королевской семьи…
Информация о взрыве в здании Банка России на улице Неглинной не соответствует действительности. Об этом после появления в СМИ информации о взрыве и пострадавшем сообщает…
В Москве после избиения госпитализирован сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий. 24-летний Дмитрий Жванецкий ночью отдыхал с друзьями в караоке-баре и заметил, как…
Происшествия
Неизвестные в четверг, 9 января, сообщили о "минировании" Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, в здании музея в настоящий момент…
Шоу-бизнес
Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников. Дело в том, что артистка поправилась более чем на…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году. Об этом сообщили…
В мире
Владимир Путин выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном. Путин передал слова сочувствия…
Госдума может принять законопроект, который позволит блокировать номера мобильных телефонов осуждённых, если они используются для преступной деятельности. Законопроект…
Молодая женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге в городе Павлово под Нижним Новгородом. Как сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону, по данному…
В мире
На Украине 9 января объявлен днем траура в связи с крушением украинского пассажирского самолета в Иране. В результате катастрофы самолета Boeing 737 компании…
Матрона Московская предсказала, что Россия в будущем может исчезнуть с лица Земли. Соответствующее утверждение содержится в материале, который разместили некоторое время…
Врачи из Германии перечислили привычки, которые подрывают иммунитет. Помимо всем известных алкоголя и курения вред здоровью могут нанести и менее очевидные действия.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует "новую порцию тепла" в Москве. Предполагается, что температура в столичном регионе будет выше…