В Казани обнаружили подростка, планирующего убийство одноклассников

В Казани сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, планирующего массовое убийство школьников. Учащийся объяснил, как пришел к подобному решению.
Школьник даже успел снять видеоролик о якобы совершенном массовом убийстве одноклассников при помощи ножа. Однако в результате вместо совершения преступления подросток позвонил в полицию и признался, что планирует убийство. По словам школьника, причиной стала плохая успеваемость по иностранному языку и отсутствие авторитета среди сверстников. Сейчас молодой человек находится на домашнем обучении, над ним установлен контроль.