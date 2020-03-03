В Казани обнаружили подростка, планирующего убийство одноклассников

//Происшествия 13+

3 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Казани сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, планирующего массовое убийство школьников. Учащийся объяснил, как пришел к подобному решению.

Школьник даже успел снять видеоролик о якобы совершенном массовом убийстве одноклассников при помощи ножа. Однако в результате вместо совершения преступления подросток позвонил в полицию и признался, что планирует убийство. По словам школьника, причиной стала плохая успеваемость по иностранному языку и отсутствие авторитета среди сверстников. Сейчас молодой человек находится на домашнем обучении, над ним установлен контроль.