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В Казани обнаружили подростка, планирующего убийство одноклассников

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Казани обнаружили подростка, планирующего убийство одноклассников
Фото: pixabay.com

В Казани сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, планирующего массовое убийство школьников. Учащийся объяснил, как пришел к подобному решению.

Школьник даже успел снять видеоролик о якобы совершенном массовом убийстве одноклассников при помощи ножа. Однако в результате вместо совершения преступления подросток позвонил в полицию и признался, что планирует убийство. По словам школьника, причиной стала плохая успеваемость по иностранному языку и отсутствие авторитета среди сверстников. Сейчас молодой человек находится на домашнем обучении, над ним установлен контроль.

АБ

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