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В Марий Эл осудили подростков, которые зарезали мужчину ножом

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Марий Эл осудили подростков, которые зарезали мужчину ножом
pixabay.com

Двух жительниц Марий Эл осудили за убийство мужчины. Девушки проведут 7 и 8 лет в воспитательной колонии.

22 мая 2019 года условно осужденная за угон автомобиля узнала, что ее отца побил местный житель. После распития алкоголя с подругой, они решили наказать мужчину. Злоумышленницы купили в магазине два ножа, направились к дому обидчика, вызвали его на улицу и нанесли четыре удара ножами в грудь. Пострадавший попытался убежать, но через несколько метров упал. От полученных повреждений он скончался на месте.

Ранее жительница Калининградской области обратилась в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы.  В медицинском учреждении ей дважды не смогли диагностировать перелом ноги.

ЕЧ

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