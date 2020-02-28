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В Калининграде врачи дважды не увидели перелом, пациентка подала в суд

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Калининграде врачи дважды не увидели перелом, пациентка подала в суд
pixabay.com

Жительница Калининградской области обратилась в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы.  В медицинском учреждении ей дважды не смогли диагностировать перелом ноги.

Пациентка в январе 2019 года обратилась в Нестеровскую районную больницу с жалобами на боль в ноге после падения. Сделав рентген, медики поставили диагноз, назначили лекарства и отправили больную домой.

В марте пострадавшая снова обратилась к врачу, поскольку состояние не улучшалось, боли не проходили, постоянно поднималась температура, ходить она не могла. Однако медперсонал снова допустил ошибку и дал неверные советы по лечению. В апреле 2019 года женщина пошла в другую больницу, где у нее обнаружили несросшийся перелом, а в дальнейшем провели операцию по замене сустава.

Экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг Нестеровской районной больницы.  Судебное заседание по этому делу назначено на 4 марта.

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