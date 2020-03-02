В Италии в три раза возросло число скончавшихся от коронавируса

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2 марта 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Cao Zhengping, globallookpress.com

В Италии почти в три раза выросло число погибших от коронавируса COVID-19. По последним данным Департамента гражданской защиты Италии, за прошедшие сутки в стране скончались 34 человека, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Соответственно, число жертв нового вируса COVID-19 в Италии с 18 до 52.

Всего в этой европейской стране коронавирусом заразились 2036 человек. С 1 марта зараженных прибавилось на 342 человека. Выздоровели 149 заболевших.

В Италии сейчас находится большое количество туристов из России. Все они подтверждают случаи с повышением цен на маски. Рост цен на медицинские маски доходил до 10-12 евро. Итальянцы жаловались на астрономические цены, которые выставляли фармацевтические организации. К сожалению, инфекции часто становятся источником заработка для не очень хороших людей, жаждущих лёгкой наживы. Италия - не исключение.

В Москве 24 человека госпитализированы и ещё 83 человека помещены на карантин после контактов с первым заболевшим в столице.