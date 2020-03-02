Цены в небеса. Коронавирусная истерия в Италии

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2 марта 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Ситуация с коронавирусной пандемией в Италии ухудшилась, фото соцсети

В последнее время ситуация с коронавирусной пандемией заметно ухудшилась. Заражение уже зафиксировано не только в Китае, но и почти в 70 государствах нашей планеты. Италия сейчас является одним из очагов распространения инфекции в Европе. Заражённых уже больше полутора тысяч, и ситуация пока не улучшается. К сожалению, инфекции часто становятся источником заработка для не очень хороших людей, жаждущих лёгкой наживы.

К примеру, возьмём ситуацию в Москве, когда случились теракты в 2017 году. Таксисты сразу же подняли цены до небесного уровня. Чтобы доехать до дома от места происшествия, нужно было заплатить немалую сумму. Люди, охваченные паникой и страхом, без разбирательств давали необходимые деньги. Примерно такая же стратегия присутствует и у многих деятелей похоронных бюро, которые наживаются на людях, убитых горем от потери близких.

Италия – вовсе не исключение. Даже там нашлись фармацевтические компании, захотевшие нажиться на людском горе. Рост цен на медицинские защитные маски доходил до 10-12 евро, ровно как и на антисептические гели. Итальянцы жаловались на астрономические цены, которые выставляли фармацевтические организации. По словам многих людей, «это настоящая попытка ограбления». В аптеках и магазинах Италии часто недостаёт масок, а онлайн их можно купить по совершенно безумным ценам. Итальянская республика оказалась совершенно не готова к распространению коронавирусной инфекции, и это повлекло за собой огромные проблемы. Случаи спекуляции на возникшей эпидемии заслужили пристальное внимание итальянских спецслужб. Финансовая гвардия провела несколько расследований по поводу возникшей проблемы. До сих пор эта ситуация окончательно не решилась. Паника продолжает распространяться, а количество заболевших только увеличивается. Будем пристально следить за развитием событий и за действиями итальянской полиции.

Стоит отметить, что в Италии сейчас находится большое количество русских туристов. Все они подтверждают случаи с повышением цен на маски. Пока ещё не везде удаётся предотвратить спекуляцию на коронавирусной пандемии. К тому же по словам туристов, паника нарастает с каждым днём. Особенно волнуются пожилые люди и те, у кого слабое здоровье.