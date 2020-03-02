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У студента ВШЭ коронавирус не выявлен, но его проверят еще раз и оставят на карантине в больнице

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВШЭ

У студента ВШЭ коронавирус не выявлен, но его проверят еще раз и оставят на карантине в больнице
фото: pixabay.com

В Высшей школе экономики (ВШЭ) следят за ситуацией со студентом вуза Асланом Субханкуловым, который 18 февраля вернулся из Италии и находится сейчас в больнице.  Аслан Субханкулов был госпитализирован после жалоб на ухудшение здоровья.  СМИ узнали, что у соседа студента по палате подозрение на коронавирус COVID 19.

Молодой человек также сдал тест на вирус, который распространяется в Италии, а в России на данный момент его ни у кого не диагностировали. Результат теста оказался отрицательным. Коронавируса у Аслана нет. У студента взяли повторные анализы из -за контакта с  пациентом с подозрением на коронавирус.  Аслан будет находиться на карантине 14 дней.

В ВШЭ сообщили, что так как первые анализы студента "не показали наличие коронавируса, оснований для беспокойства у жителей общежития Вышки или других студентов нет".

"С момента контакта с потенциальным носителем коронавируса Аслан не покидал больницу", - говорится в сообщении на сайте вуза.

ВШЭ на связи с представителями Роспотребнадзора и будет следовать необходимым рекомендациям.

Несколько минут назад Сергей Собянин сообщил, что в Москве 24 человека госпитализированы, и ещё 83 человека помещены на карантин после контактов с молодым человеком, у которого подтвердился диагноз "коронавирус".

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