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Ряд государств введут ограничения по приезду в них туристов, посетивших страны с коронавирусом COVID-19

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Ряд государств введут ограничения по приезду в них туристов, посетивших страны с коронавирусом COVID-19
May James, globallookpress.com

Ряд государств введут ограничения по приезду в них туристов, посетивших страны, в которые проник коронавирус COVID-19. На данный момент, больше людей заразились в Италии, Южной Корее и Иране.  Короновирус появился в Китае в конце прошлого года.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что теперь на территорию островов Вьетнама не допускаются  туристы (кроме официальных делегаций), побывавшие в Китае в течение 14 последних дней до даты визита. Пассажиры, которые следовали из или через Южную Корею, будут подвергнуты карантину. Пассажиры морских и воздушных судов, которые побывали или следовали транзитом через Италию и Иран, будут в Вьетнаме помещены на 14-дневный карантин.

Туристы, который были в КНР, Иране, провинциях Италии Эмилия-Романья, Ломбардия и Венето (включая города Болонья, Милан, Венеция и Верона) в последние 14 дней до даты визита в Гонконг не будут допущены к въезду, если их разрешенное пребывание на территории Гонконга меньше, чем 14 дней.

На территорию Турции не будут допущены к въезду пассажиры, которые были или следовали транзитом в последние 14 дней через КНР, Иран, Ирак, Италию и Южную Корею. Этот запрет не касается граждан Турции.

Туристы, которые побывали в КНР Гонконге, Иране, Италии, Японии, Южной Корее, Макао, Сингапуре и Таиланде в последние 14 дней до даты въезда в Израиль, в страну не будут допущены. Это не касается граждан страны.

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