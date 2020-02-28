В школе Зеленограда умерла ученица

Старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в одной из школ Зеленограда погибла девочка. Об этом стало известно в пятницу, 28 февраля.
«По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась», - уточнили в ведомстве.
Иванова добавила, что проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего инцидента. Опрашиваются сотрудники учебного заведения.
Ранее сообщалось, что в ульяновской школе мальчик перед уроком ударил учительницу математики ножим в живот.