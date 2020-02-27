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В Ульяновске допросили ранившего ножом учительницу подростка

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Ульяновске допросили ранившего ножом учительницу подростка
фото: сайт Следкома РФ

Стало известно об инциденте, который произошёл в ульяновской школе между учеником и учительницей в кабинете математики перед уроком в среду, 26 февраля. Отмечается, что 15-летний школьник не рассказывает следователям причину поступка.

«Вчера был допрошен. Он не мог пояснить, почему напал на учительницу, отказался», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, начальник управления образования Ульяновска Светлана Куликова заявляла, что между подростком и учительницей не было конфликта. На данный момент в школе идет служебная проверка, в других учебных заведениях Ульяновской области проверяют организацию безопасности.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подросток перед уроком ударил женщину кухонным ножом в живот. Сейчас её жизни ничего не угрожает, она прооперирована и находится в реанимации.

БА

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