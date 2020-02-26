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Против школьника из Ульяновска возбудили уголовное дело

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Против школьника из Ульяновска возбудили уголовное дело
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

По факту покушения на убийство учительницы школы в Ульяновске, совершенного учеником, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.  Как отмечает следствие, подозреваемым является пятнадцатилетний школьник, который в среду, 26 февраля,  с кухонным ножом совершил нападение на 59-летнюю учительницу и нанес ей ранение в область живота.

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Ульяновской области, в настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего.

Пострадавшая учительница математики прооперирована.  Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что врачи оказывают педагогу необходимую помощь. По словам главы региона, министерство образования и администрация города детально разберут этот инцидент.

ИЧ

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