В Сочи сегодня с 7 утра поиск унесённых в море двоих подростков возобновился с вертолёта

В Сочи в четверг, 27 февраля, авиация МЧС возобновила поиски пропавших 14-летних подростков. Вчера поиски детей временно приостановили из-за ухудшения погодных условий, сильного ветра и шторма на море.
Сегодня с 7 утра спасатели на вертолете Ка-32 обследуют зону поиска.
25 февраля двое подростков пытали перейти реку в Лазаревском районе Сочи. Но волной детей унесло в Черное море.
Инцидент произошел на глазах очевидцев, которые сразу вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место просшествия через пять минут.
Поиски детей вчера велись с вертолета и катера. По данным МЧС, начались поиски с квадрокоптера.
Обследовано 50 километров береговой линии. Авиация МЧС России провела облет 12600 квадратных метров.
Глава СКР Александр Бастрыкин в среду, 26 февраля, направил в Сочи криминалистов центрального аппарата ведомства для поиска пропавших в Черном море подростков.