В Сочи сегодня с 7 утра поиск унесённых в море двоих подростков возобновился с вертолёта

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27 февраля 2020, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

EMERCOM of Russia, globallookpress.com

В Сочи в четверг, 27 февраля, авиация МЧС возобновила поиски пропавших 14-летних подростков. Вчера поиски детей временно приостановили из-за ухудшения погодных условий, сильного ветра и шторма на море.

Сегодня с 7 утра спасатели на вертолете Ка-32 обследуют зону поиска.

25 февраля двое подростков пытали перейти реку в Лазаревском районе Сочи. Но волной детей унесло в Черное море.

Инцидент произошел на глазах очевидцев, которые сразу вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место просшествия через пять минут.

Поиски детей вчера велись с вертолета и катера. По данным МЧС, начались поиски с квадрокоптера.

Обследовано 50 километров береговой линии. Авиация МЧС России провела облет 12600 квадратных метров.

Глава СКР Александр Бастрыкин в среду, 26 февраля, направил в Сочи криминалистов центрального аппарата ведомства для поиска пропавших в Черном море подростков.