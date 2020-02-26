Криминалисты центрального аппарата СК РФ направлены в Сочи для поиска двух подростков

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду, 26 февраля, направил в Сочи криминалистов центрального аппарата ведомства для поиска пропавших в Черном море подростков.

Отмечается, что криминалисты окажут практическую помощь в поиске двух мальчиков 2005 года рождения, которые накануне пытались вброд перейти устье реки Псезуапсе и были унесены потоком воды в море. Ранее сообщалось, что поисковая операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Сотрудники следственного управления СК РФ в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.