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Криминалисты центрального аппарата СК РФ направлены в Сочи для поиска двух подростков

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Криминалисты центрального аппарата СК РФ направлены в Сочи для поиска двух подростков
шторм, pixabay.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду, 26 февраля, направил в Сочи криминалистов центрального аппарата ведомства для поиска пропавших в Черном море подростков.

Отмечается, что криминалисты окажут практическую помощь в поиске двух мальчиков 2005 года рождения, которые накануне пытались вброд перейти устье реки Псезуапсе и были унесены потоком воды в море. Ранее сообщалось, что поисковая операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Сотрудники следственного управления СК РФ в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.

ЕТ

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