Поиск детей, унесенных в море в Сочи, приостановили

Поиски двух детей, которые вечером в минувший вторник пропали в море в Сочи, приостановлены. Подчеркивается, что соответствующее решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев уточнил, что приостановлены поиски на воде и в воздухе. Шторм усилился почти до пяти баллов, поднялся сильный ветер, вследствие чего авиационную технику поднять невозможно. Отмечается, что на берегу поисковые работы продолжаются.