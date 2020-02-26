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Поиск детей, унесенных в море в Сочи, приостановили

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Поиск детей, унесенных в море в Сочи, приостановили
гроза, pixabay.com
Поиски двух детей, которые вечером в минувший вторник пропали в море в Сочи, приостановлены. Подчеркивается, что соответствующее решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.
 
Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев уточнил, что приостановлены поиски на воде и в воздухе. Шторм усилился почти до пяти баллов, поднялся сильный ветер, вследствие чего авиационную технику поднять невозможно. Отмечается, что на берегу поисковые работы продолжаются.
 
Напомним, накануне два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском и потеряли равновесие, вследствие чего их смыло в воду.
ЕТ

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