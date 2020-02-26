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В Сочи к поискам унесенных в море детей подключили авиацию

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи к поискам унесенных в море детей подключили авиацию
Фото: Pixabay

Пропавших в море школьников ищут с помощью вертолета, на борту которого находятся четыре спасателя.

В краевом главке МЧС сообщают, что спасатели обследовали 7 километров береговой линии. На месте работают 154 человека и 17 единиц техники. С раннего утра вертолет исследует акваторию Черного моря.

Накануне в поселке Лазаревском двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе, но потоком воды их вынесло в открытое море. Из-за сильного шторма подростков сначала искали вдоль берега. К расследованию происшествия подключились следователи.

ДВа

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