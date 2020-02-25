В Сочи в открытое море унесло двух подростков

Во вторник вечером в поселке Лазаревское в Сочи поступило сообщение в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону о пропажи двух несовершеннолетних подростках.
К месту ЧП были направлены спасателей. Уточняется, что на море шторм силой четыре-пять баллов, и поиск в открытом море невозможен. Поиски ведутся на берегу.
Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении мальчиков в посёлке Лазаревском.