Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Появилось видео с места смертельной аварии под Псковом

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появилось видео с места смертельной аварии под Псковом
Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места жесткой аварии между микроавтобусом и грузовой фурой на трассе «Санкт-Петербург – Невель» около деревни Руда Пустошкинского района Псковской области, где погибли восемь человек.

На кадрах ролика можно заметить, что перевозивший украинских граждан микроавтобус получил серьезные повреждения, его правая часть полностью деформирована, сильно помят капот.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, в том числе полицейские, следователи и спасатели. Известно, что МИД Украины взял на себя ответственность за расследование происшествия.

Видео с места ЧП можно посмотреть здесь

Ранее сообщалось, что авария произошла минувшей ночью на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо. В результате ДТП погибли восемь украинских граждан, двое – белорус и украинец – госпитализированы. При этом выжил только один пассажир из микроавтобуса. Позже глава района назвала причину произошедшего. 

БА

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил…