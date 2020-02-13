Появилось видео с места смертельной аварии под Псковом

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13 февраля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места жесткой аварии между микроавтобусом и грузовой фурой на трассе «Санкт-Петербург – Невель» около деревни Руда Пустошкинского района Псковской области, где погибли восемь человек.

На кадрах ролика можно заметить, что перевозивший украинских граждан микроавтобус получил серьезные повреждения, его правая часть полностью деформирована, сильно помят капот.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, в том числе полицейские, следователи и спасатели. Известно, что МИД Украины взял на себя ответственность за расследование происшествия.

Видео с места ЧП можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что авария произошла минувшей ночью на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо. В результате ДТП погибли восемь украинских граждан, двое – белорус и украинец – госпитализированы. При этом выжил только один пассажир из микроавтобуса. Позже глава района назвала причину произошедшего.