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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Восемь украинцев погибли в ДТП при столкновении микроавтобуса и фуры в Псковской области

, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Восемь украинцев погибли в ДТП при столкновении микроавтобуса и фуры в Псковской области
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Страшное ДТП произошло в Псковской области, в котором погибли восемь граждан Украины и пострадали один украинец и один гражданин Белоруссии. Микроавтобус Mercedes и грузовая фура Volvo лоб в лоб столкнулись на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Руда Пустошкинского района Псковской области, - сообщает kp.ru.

Микроавтобус Mercedes с украинскими госномерами, по предварительным данным, направлялся по направлению Киева, в нем находилось девять человек, в том числе водитель. Выжил только один пассажир.

Пока нет точной информации, кому принадлежал микроавтобус. Это была частная поездка, а не перевозка в качестве маршрутного такси.

На месте ДТП работают полиция, МЧС, медики. Госпитализированы два иностранца - гражданин Украины и гражданин Белоруссии. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет.

ИЧ

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