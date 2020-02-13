Названа причина ДТП в Псковской области, где погибли восемь человек

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13 февраля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова раскрыла подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло минувшей ночью между микроавтобусом и грузовой фурой. В результате аварии погибли восемь человек, еще двое – госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой лоб в лоб. Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока неизвестны», - пояснила она.

Глава района отметила, что сейчас на территории работают сотрудники Следственного комитета, ведётся проверка. По ее словам, всех пострадавших отправили в больницу в Невеле, позже одного перевели на лечение в Великие Луки. Василькова добавила, что украинец и белорус получили черепно-мозговые травмы, и переломы конечностей.

Известно, что в аварии, помимо одного пассажира из микроавтобуса, выжил водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes с украинскими госномерами и грузовая фура Volvo лоб в лоб столкнулись на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Руда Пустошкинского района Псковской области. Уточнялось, что это была частная поездка, а не перевозка в качестве маршрутного такси.