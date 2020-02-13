Водитель Lexus погиб в Сочи в ДТП на дублере Курортного проспекта. Есть видеозапись

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13 февраля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

chpsochi.ru

Водитель автомобиля Lexus погиб в Сочи в дорожно-транспортном происшествии на дублере Курортного проспекта, где велись дорожные работы. В сети опубликована видеозапись смертельной аварии.

ДТП с участием четырех автомобилей в Сочи произошло 11 февраля поздно вечером в тоннеле на дублере Курортного проспекта. Водитель седана Lexus не справился с управлением, пытаясь обогнать грузовик, и врезался в автомобиль "МАЗ" дорожной службы.

Судя по видео, на дороге были выставлены знаки, предупреждающие водителей о проведении дорожных работ.

От удара автомобиль Lexus отбросило на грузовик, который после этого столкнулся со служебной машиной дорожной службы.

Водитель Lexus от полученных травм умер на месте происшествия.

"В тоннеле и на подъезде к нему были выставлены все необходимые временные дорожные знаки и ограждающие элементы, указывающие на проведении дорожных работ, ограничение скоростного режима и закрытие одной из полос движения. О проводимых в тоннеле работах водителей также заблаговременно предупреждали расположенные над дорогой информационные табло и знаки переменной индикации АСУДД, которой оснащен Дублер Курортного проспекта", – заявили в Упрдор "Черноморье".

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Псковской области, в котором погибли восемь украинцев. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ночью заснул за рулем, и "Мерседес" выехал на встречку.