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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде

, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде
Alexandra Schuler, globallookpress.com

В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.

Владислав Те (39 лет)

Надежда Те (32 года)
М. (13 лет)
А. (7 лет)
Александр Ерхов (52 года)
Татьяна Ерхова (52 года)
Д. (11 лет)
Андрей Бодров (28 лет)
Дмитрий Баранников (26 лет)
Антон Петрушин (27 лет)
Арина Пупыгина (23 года)
Азамат Исиналинов (29 лет)
Жанна Бологина (37 лет)
М. (17 лет)
Ирина Маркисонова (41 год)
Л. (12 лет)
Наталия Ли (38 лет)
Ольга Баранова (37 лет)

Пострадавшие 38-летняя Екатерина Минкина и 29-летний Азамат Исиналинов были госпитализированы,  сообщает The Phuket News со ссылкой на полицию. У мужчины - травма головы. Ему наложили 40 швов. Минкина пожаловалась на боли в спине. Переломов у женщины не выявили, ее выписали из госпиталя.

Полиция подтвердила гибель 12-летнего мальчика и девятилетней девочки. Погибли дети из одной семьи, они брат и сестра. С детьми в Таиланде находились бабушка и дедушка. Власти Челябинска пообещали помощь семье погибших в Таиланде детей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела, возбужденного по факту гибели российских детей в Таиланде, в центральный аппарат ведомства.

ИЧ

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