Бастрыкин поручил передать расследование дела гибели детей в Таиланде в центральный аппарат СКР

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10 февраля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела, возбужденного по факту гибели российских детей в Таиланде, в центральный аппарат ведомства.

В результате столкновения двух экскурсионных катеров, на одном из которых находились туристы из России, погибли два ребенка и 20 человек пострадали. Инцидент произошел в проливе около острова Пхукет. Погибшие дети - 12-летний мальчик и шестилетняя девочка, брат и сестра, приехали с бабушкой и дедушкой на отдых в Таиланд из Челябинской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Уже известно, что на борту одного из катеров, принадлежащих российскому туроператору по странам Юго-Восточной Азии, находилось 35 граждан России. Туристы были застрахованы.

Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн назвал возможную причину столкновения двух скоростных катеров в Таиланде.