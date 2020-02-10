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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Бастрыкин поручил передать расследование дела гибели детей в Таиланде в центральный аппарат СКР

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бастрыкин поручил передать расследование дела гибели детей в Таиланде в центральный аппарат СКР
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела, возбужденного по факту гибели российских детей в Таиланде, в центральный аппарат ведомства.

В результате столкновения двух экскурсионных катеров, на одном из которых находились туристы из России, погибли два ребенка и 20 человек пострадали. Инцидент произошел в проливе около острова Пхукет. Погибшие дети - 12-летний мальчик и шестилетняя девочка, брат и сестра, приехали с бабушкой  и дедушкой  на отдых в Таиланд из Челябинской  области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Уже известно, что на  борту одного из катеров, принадлежащих российскому туроператору по странам Юго-Восточной Азии,  находилось 35 граждан России. Туристы были застрахованы.

Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн назвал возможную причину  столкновения двух скоростных катеров в Таиланде.

ИЧ

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