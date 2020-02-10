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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Санкт-Петербурге глава округа уволился после сообщения о казино в его квартире

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге глава округа уволился после сообщения о казино в его квартире
Фото: pixabay.com

В муниципалитете сообщили, что глава округа «Введенский» в Санкт-Петербурге Олег Калядин по собственному желанию покинул свой пост. Отмечается, что накануне в квартире чиновника сотрудники силовых органов обнаружили подпольное казино.

Об инциденте в субботу рассказал источник, близкий к ситуации. По его словам, в квартире, собственником которой является Калядин, обнаружили подпольное развлекательно заведение. При этом чиновник отрицает свою причастность, ссылаясь на то, что сдает помещение в аренду и не знал ничего о правонарушениях.

«Новым главой избран Асанов Алексей Семёнович», - уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в московской квартире задержали заместителя начальника Генштаба-начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова. Чиновник будет находиться в СИЗО до 7 апреля.

БА

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