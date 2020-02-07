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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Замглавы Генштаба РФ Арсланов арестован судом по делу о хищениях

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Замглавы Генштаба РФ Арсланов арестован судом по делу о хищениях
молоток судьи, pixabay.com
Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Халил Арсланов арестован Гарнизонным военным судом на два месяца по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.

Предполагается, что хищения были совершены в рамках поставок портативных радиостанций в армию.
 
Суд решил удовлетворить ходатайство следствия и изменить ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде. Судья Андрей Толкаченко постановил взять замначальника Генштаба ВС РФ под стражу в зале суда. Чиновник будет находиться в СИЗО до 7 апреля.
 
Арсланов в свою очередь заявил, что суть обвинений является надуманной и подчеркнул, что радиостанция поставляется исключительно для нужд Министерства обороны РФ, поэтому ее рыночной стоимости не существует. 
ЕТ

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