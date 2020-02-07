Замглавы Генштаба РФ Арсланов арестован судом по делу о хищениях

Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Халил Арсланов арестован Гарнизонным военным судом на два месяца по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.



Предполагается, что хищения были совершены в рамках поставок портативных радиостанций в армию.

Суд решил удовлетворить ходатайство следствия и изменить ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде. Судья Андрей Толкаченко постановил взять замначальника Генштаба ВС РФ под стражу в зале суда. Чиновник будет находиться в СИЗО до 7 апреля.