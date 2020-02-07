Ъ: в Москве ФСБ задержала замначальника Генштаба Вооружённых сил

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7 февраля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: Халил Арсланов, сайт Минобороны РФ

Стало известно, что в пятницу, 7 февраля, в московской квартире задержали заместителя начальника Генштаба-начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова. В ближайшее время суд примет решение о наказании.

Известно, что операцию проводили сотрудники военной контрразведки ФСБ. Арсланов обвиняется в особо крупном мошенничестве. Сейчас он находится в 235-м гарнизонном военном суде, где ГВСУ СК РФ будет ходатайствовать об его аресте на два месяца.

Согласно источнику, по делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи Вооружённых сил Александр Оглоблин. Они уже признали свою вину в махинациях при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., а также дали показания на Арсланова. Однако позже Оглоблин и Кутахов отказались от своих слов.

По данным правоохранительных органов, они действовали под давлением. Сам Арсланов свою вину не признает. при этом полиграф показал, что военачальник не врет.