Движение на Кутузовском проспекте после ДТП, где погиб человек, восстановлено

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10 февраля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В пресс-службе Московского транспорта сообщили, что транспортное движение на Кутузовском проспекте в сторону области восстановлено после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 февраля. Известно, что погиб один человек.

«Движение восстановлено», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в районе Славянского бульвара рано утром столкнулись такси и микроавтобус. Позже выяснилось, что пострадали пять человек, среди них граждане Белоруссии. Выясняется причина аварии. Кроме того, в воскресенье на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля, пострадали несколько человек.