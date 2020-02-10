Движение на Кутузовском проспекте после ДТП, где погиб человек, восстановлено

В пресс-службе Московского транспорта сообщили, что транспортное движение на Кутузовском проспекте в сторону области восстановлено после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 10 февраля. Известно, что погиб один человек.
«Движение восстановлено», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы в районе Славянского бульвара рано утром столкнулись такси и микроавтобус. Позже выяснилось, что пострадали пять человек, среди них граждане Белоруссии. Выясняется причина аварии. Кроме того, в воскресенье на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля, пострадали несколько человек.