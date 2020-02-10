В центре Москвы произошло ДТП с такси, погиб человек

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10 февраля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В понедельник, 10 февраля, в центре Москвы на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дом 9, корпус 1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и такси. В результате аварии погиб один человек, еще насколько пострадали.

«Столкновение двух единиц. Один погиб, четверо пострадали», - сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

При этом пресс-служба Московского транспорта предупредили, что движение на участке 1,3 км в сторону области затруднено. Представители ведомства призывают водителей выбирать пути объезда.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля.