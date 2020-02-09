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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
фото: сайт МВД РФ

Представитель экстренных служб сообщил, что в воскресенье, 9 февраля, в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Отмечается, что движение транспортных средств на данном участке дороги затруднено.

«Напротив дома №48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, пострадали три человека», - уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники спецслужб, проводится проверка, выясняется причина и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в субботу в жестком ДТП на юге столицы пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

БА

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