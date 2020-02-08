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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой на юге Москвы

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой на юге Москвы
фото: соцсети

Две машины столкнулись в районе дома №9 по улице Подольских курсантов в Москве. По предварительным данным, два человека пострадали, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское управление ГИБДД РФ.

Как отмечается, пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии в настоящий момент ничего не известно. Причины и обстоятельства тяжелой аварии сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что минивэн, который перевозил детскую хоккейную команду из Магадана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Новокузнецком районе Кемеровской области. Пассажиров доставили в больницу.

АС

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