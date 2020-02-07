Минивэн с детской хоккейной командой из Магадана попал в ДТП

Минивэн, который перевозил детскую хоккейную команду из Магадана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Новокузнецком районе Кемеровской области. Семь пассажиров доставлены в больницу.

Согласно последней информации, на 213-м километре автодороги "Бийск – Мартыново – Новокузнецк" в 18.45 по местному времени столкнулись отечественный автомобиль и минивэн. Установлено, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой, перевозившей детскую спортивную команду, которая возвращалась с соревнований в аэропорт Спиченково города Новокузнецк.

Водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте. Семь пассажиров минивэна были направлены для обследования в клиники.