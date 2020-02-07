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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Минивэн с детской хоккейной командой из Магадана попал в ДТП

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минивэн с детской хоккейной командой из Магадана попал в ДТП
знак "скорой помощи", Zamir Usmanov/Global Look Press
Минивэн, который перевозил детскую хоккейную команду из Магадана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Новокузнецком районе Кемеровской области. Семь пассажиров доставлены в больницу.
 
Согласно последней информации, на 213-м километре автодороги "Бийск – Мартыново – Новокузнецк" в 18.45 по местному времени столкнулись отечественный автомобиль и минивэн. Установлено, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой, перевозившей детскую спортивную команду, которая возвращалась с соревнований в аэропорт Спиченково города Новокузнецк.
 
Водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте. Семь пассажиров минивэна были направлены для обследования в клиники.
ЕТ

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