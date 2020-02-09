Второй зараженный китайским коронавирусом выявлен в Испании

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9 февраля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Xiao Yijiu,globallookpress.com

Второй зараженный коронавирусом выявлен в Испании. Коронавирус диагностировали у гражданина Великобритании, который контактировал с зараженным человеком на горнолыжном курорте во Франции.

Супруга и две дочери британца тоже сдали анализы на вирус. У них отрицательный результат.

Возможно, что они также заражены, но анализы пока не показывают положительный результат тестов.

Семья британца находится на Майорке. Положительным оказался один из четырех образцов, которые были отправлены из Пальма-де-Майорка. Пациент изолирован в больнице Son Espases.

Представители испанского Минздрава сообщили, что мужчина чувствует себя хорошо, у него практически нет симптомов коронавируса, но так как вирус диагностирован, мужчина в изоляции.

Сейчас власти Балеарских островов пытаются выявить тех, кто находился в контакте с британцем.

Власти Китая в декабре прошлого года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи.

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции