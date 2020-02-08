Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.

Заболевшими являются четверо взрослых и один ребенок. Подчеркивается, что состояние зараженных коронавирусом людей не является тяжелым. Они находятся под наблюдением врачей.