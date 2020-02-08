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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
скорая помощь во Франции, Jair Cabrera Torres/dpa
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая. 
 
Заболевшими являются четверо взрослых и один ребенок. Подчеркивается, что состояние зараженных коронавирусом людей не является тяжелым. Они находятся под наблюдением врачей.
 
Ранее сегодня стало известно, что от заболевания скончались гражданин Японии и житель Соединенных Штатов Америки. В Китае жертвами коронавируса к настоящему моменту стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи человек.
ЕТ

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