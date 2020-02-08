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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Японец, у которого подозревали коронавирус, скончался в Китае

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Японец, у которого подозревали коронавирус, скончался в Китае
эпидемия коронавируса в Китае, Xiong Qi/Xinhua
Гражданин Японии, который был госпитализирован в китайском городе Ухань с тяжелой формой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончался. Об этом утром в субботу сообщили в МИД Японии.
 
Китайские врачи уточнили, что существовала очень высокая вероятность заражения данного гражданина Японии новым типом коронавируса, однако при его жизни точно установить это представлялось затруднительным. Поэтому официальной причиной смерти в документах указали вирусную пневмонию.
 
Японское правительство выражает семье усопшего глубокие соболезнования.
 
Ранее стало известно, что в Китае от коронавируса нового типа скончался гражданин США.
ЕТ

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