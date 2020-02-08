Японец, у которого подозревали коронавирус, скончался в Китае

Гражданин Японии, который был госпитализирован в китайском городе Ухань с тяжелой формой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончался. Об этом утром в субботу сообщили в МИД Японии.

Китайские врачи уточнили, что существовала очень высокая вероятность заражения данного гражданина Японии новым типом коронавируса, однако при его жизни точно установить это представлялось затруднительным. Поэтому официальной причиной смерти в документах указали вирусную пневмонию.

Японское правительство выражает семье усопшего глубокие соболезнования.