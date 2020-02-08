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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Гражданин США скончался в Китае от коронавируса

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Гражданин США скончался в Китае от коронавируса
врачи в Китае, Li He/Xinhua
В китайском Ухане из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался гражданин Соединенных Штатов Америки. Соответствующую информацию предоставили в субботу в посольстве США в Пекине.
 
Сообщается, что американец, которому было около 60 лет, скончался в минувший четверг. Представитель посольства выразил глубокие соболезнования семье покойного и отметил, что диппредставительство не дает более подробных комментариев о случившемся из уважения к частной жизни родственников гражданина США.
 
Напомним, к настоящему моменту коронавирус унес жизни 722 человек. Заболели более 34,5 тысячи человек.
ЕТ

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