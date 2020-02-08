Гражданин США скончался в Китае от коронавируса

В китайском Ухане из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался гражданин Соединенных Штатов Америки. Соответствующую информацию предоставили в субботу в посольстве США в Пекине.

Сообщается, что американец, которому было около 60 лет, скончался в минувший четверг. Представитель посольства выразил глубокие соболезнования семье покойного и отметил, что диппредставительство не дает более подробных комментариев о случившемся из уважения к частной жизни родственников гражданина США.