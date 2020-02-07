Пассажиров круизного лайнера в Нью-Джерси проверят из-за возможного коронавируса

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7 февраля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

круизный лайнер, pixabay.com

Власти американского штата Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту города Бейонн. Эти меры приняты в связи с возможным заражением некоторых граждан коронавирусом.

В Центре по контролю за заболеваниями и профилактике уточнил сегодня, что на борту лайнера находятся люди, которые ранее путешествовали в Китай. Специалисты вскоре проведут оценку ситуации с коронавирусом на корабле, осмотрев пассажиров.

Мэр Бейонна Джимми Дэвис подчеркнул, что местные службы полностью готовы к подобной ситуации и располагают всеми необходимыми инструментами и препаратами.