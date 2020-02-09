Следователи устанавливают причину жесткой посадки Boeing в Коми

//Происшествия 13+

9 февраля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Leonid Faerberg, globallookpress.com/

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair рейса № 955 "Москва-Усинск" с сотней пассажиров на борту совершил жесткую посадку. По предварительным данным, в результате авиапроисшествия есть пострадавшие пассажиры. Известно, что в медпункт аэропорта Усинска (республика Коми) обратились два человека.

Один из обратившихся к медикам пожаловался на ушибы. По данным представителей аэропорта, на борту авиалайнера находились 100 человек.

Сразу после ЧП сообщили, что никто не пострадал.

По предварительной версии, полет проходил штатно, ни о каких проблемах командир воздушного судна не собщал. Но когда Boeing 737 пошел на посадку, у него сложилась задняя стойка шасси.

Самолет ударился о землю хвостовой частью. Пилоты фактически посадили самолет на брюхо. Передняя стойка шасси сработала штатно. На место ЧП прибыли все оперативные службы. Инцидент произошел в 12:27. Ведется расследование происшествия. РИА ФАН со ссылкой на свой источник пишет, что причиной жесткой посадки самолета Utair в Коми могла стать ошибка пилотов. Якобы , при приземлении хвостовая часть авиалайнера задела полосу.

Пассажирский самолет Boeing 737, совершивший в воскресенье жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми, получил повреждения крыла и хвостовой части.

В сеть попало видео из салона самолета, его автор - пользователь Instagram с ником andrey.avramov

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey (@andrey.avramov)9 Фев 2020 в 2:46 PST