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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пассажир запечатлел на видео момент жесткой посадки самолета "Москва-Усинск"

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Пассажир запечатлел на видео момент жесткой посадки самолета
фото: сайт авиакомпании Utair

Пассажир самолета Boeing - 737, совершившего жесткую посадку из-за проблем с шасси аэропорту Усинска, заснял на видео момент приземления. Известно, что лайнер вылетел из Москвы с 90 пассажирами и 4 членами экипажа на борту.

На кадрах, опубликованного СМИ видео, можно заметить, что во время посадки с полок начинают падать вещи из-за сильной тряски воздушного судна, у некоторых даже отрываются дверцы. Отмечается, что у самолета подогнулись шасси и он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, а после прокатился по ней «брюхом», оставшись лежать в таком положении.

Видео произошедшего инцидента можно посмотреть здесь

Ранее сообщалось, что всех пассажиром спустили по воздушному трапу, никто не пострадал. СК начал расследование.

 

БА

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