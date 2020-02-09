Самолет рейса

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9 февраля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб Республики Коми сообщил, что в воскресенье, 9 февраля, в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку самолет Boeing – 737 авиакомпании UTair. Известно, что лайнер вылетел из Москвы с 94 людьми на борту.

В ведомстве уточнили, что у самолета возникли проблемы с шасси и он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. В результате происшествия никто не пострадал.

Местные источники рассказали, что лайнер лежит на «брюхе» в конце ВПП. Пассажиров спустили по надувным трапам.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что в МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков на юге страны.

Самолет UTair в Усинске совершил жёсткую посадку



Сегодня рейс авиакомпании ЮТэйр Москва – Усинск совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. #усинск #новости #коми https://t.co/hQjrnovj64 pic.twitter.com/qOzCT4dqpi — Usinsk.Online / Усинск.Онлайн (@usinskonline) February 9, 2020