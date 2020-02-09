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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Самолет рейса "Москва - Усинск" совершил жесткую посадку

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Самолет рейса
Фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб Республики Коми сообщил, что в воскресенье, 9 февраля, в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку самолет Boeing – 737 авиакомпании UTair. Известно, что лайнер вылетел из Москвы с 94 людьми на борту.

В ведомстве уточнили, что у самолета возникли проблемы с шасси и он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. В результате происшествия никто не пострадал.

Местные источники рассказали, что лайнер лежит на «брюхе» в конце ВПП. Пассажиров спустили по надувным трапам.

Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.

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