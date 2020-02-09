Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Кисловодске у матери-вегана отобрали изможденного ребенка

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Кисловодске у матери-вегана отобрали изможденного ребенка
фото: pixabay.com

Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.

Сторонница диеты "света и добра" не реагировала на увещевания врачей и регулярно не докармливала дочь, убеждая окружающих в особенностях телосложения ребенка. У девочки атрофия мышц, анемия и неспособность ходить.

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко рассказала, что из-за рациона мамы ребенок не получал необходимого через материнское молоко: в 1,5 года вес девочки равен массе малыша 6-ти месяцев.

"Органы опеки и медработники неоднократно предлагали маме исправить ситуацию, обследовать ребенка и давали ей шанс. Когда масса тела достигла критических состояний, были приняты меры госзащиты ребенка", - сообщила омбудсмен.

Ранее АН сообщали, что москвичка в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль машины каршеринга. Позже женщина раскаялась в содеянном. Соответствующую информацию предоставили в столичном главке СК России.

АС

//картина дня

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Генеральный консул РФ на японском острове в Саппоро Сергей Марин заявил, что Россия на протяжении шести лет на каждой встречи поднимает вопрос о безвизовом режиме. По его…

Скандально известный блогер Лена Миро поспешила отреагировать на четвертую беременность российской певицы Анны Седоковой от нового избранника -баскетболиста Яниса Тиммы…

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимняя погода ненадолго задержится в столичном регионе. По его словам, со следующей недели Москву…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан