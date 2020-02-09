В Кисловодске у матери-вегана отобрали изможденного ребенка

//Происшествия 13+

9 февраля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.

Сторонница диеты "света и добра" не реагировала на увещевания врачей и регулярно не докармливала дочь, убеждая окружающих в особенностях телосложения ребенка. У девочки атрофия мышц, анемия и неспособность ходить.

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко рассказала, что из-за рациона мамы ребенок не получал необходимого через материнское молоко: в 1,5 года вес девочки равен массе малыша 6-ти месяцев.

"Органы опеки и медработники неоднократно предлагали маме исправить ситуацию, обследовать ребенка и давали ей шанс. Когда масса тела достигла критических состояний, были приняты меры госзащиты ребенка", - сообщила омбудсмен.

Ранее АН сообщали, что москвичка в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль машины каршеринга. Позже женщина раскаялась в содеянном. Соответствующую информацию предоставили в столичном главке СК России.