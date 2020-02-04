Мать, посадившую за руль машины каршеринга ребенка, оштрафовали на 4 тыс. рублей

Москвичку, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль машины каршеринга, привлекли к административной ответственности. Согласно последним данным, женщину обязали выплатить штраф.
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин уточнил, что 25-летняя жительница Москвы была привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил перевозки людей", а также по статье 12.6 кодекса "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов".
По этим двум статьям гражданку обязали выплатить общий штраф в размере 4 тысячи рублей.