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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мать, посадившую за руль машины каршеринга ребенка, оштрафовали на 4 тыс. рублей

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мать, посадившую за руль машины каршеринга ребенка, оштрафовали на 4 тыс. рублей
женщина за рулем, pixabay.com

Москвичку, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль машины каршеринга, привлекли к административной ответственности. Согласно последним данным, женщину обязали выплатить штраф.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин уточнил, что 25-летняя жительница Москвы была привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил перевозки людей", а также по статье 12.6 кодекса "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов".

По этим двум статьям гражданку обязали выплатить общий штраф в размере 4 тысячи рублей.

ЕТ

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