Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

СК: москвичка посадила за руль ребенка, чтобы ее покатали по городу

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

СК: москвичка посадила за руль ребенка, чтобы ее покатали по городу
фото: сайт МВД РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая посадила за руль автомобиля каршеринга несовершеннолетнего. Отмечается, что инцидент произошел 25 января.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления... "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, 25-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила за руль ребенка во время поездки по городу. Кроме того, она подвергла опасности жизнь ещё одного ребенка, который находился на заднем сидении.

Сейчас следователи проводят проверку, ведется поиск девушки.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на северо-западе Москвы. 

БА

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета…

//новости ан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 частично…

//новости ан

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…