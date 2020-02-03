СК: москвичка посадила за руль ребенка, чтобы ее покатали по городу

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3 февраля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая посадила за руль автомобиля каршеринга несовершеннолетнего. Отмечается, что инцидент произошел 25 января.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления... "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, 25-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила за руль ребенка во время поездки по городу. Кроме того, она подвергла опасности жизнь ещё одного ребенка, который находился на заднем сидении.

Сейчас следователи проводят проверку, ведется поиск девушки.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на северо-западе Москвы.