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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Два человека погибли в ДТП на северо-западе Москвы

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Два человека погибли в ДТП на северо-западе Москвы
фото: сайт ГИБДД РФ

В воскресенье, 2 февраля, на северо-западе Москвы в районе Северное Тушино на улице Свободы возле дома № 79 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки. В результате аварии погибли два человека.

«… в районе Северное Тушино произошло ДТП с участием легковой автомашины. По предварительным данным, два человека погибли и один пострадал», - сообщил представитель экстренных служб.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мужчине вернулось зрение после того, как его сбила машина.

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