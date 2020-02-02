Два человека погибли в ДТП на северо-западе Москвы

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2 февраля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт ГИБДД РФ

В воскресенье, 2 февраля, на северо-западе Москвы в районе Северное Тушино на улице Свободы возле дома № 79 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки. В результате аварии погибли два человека.

«… в районе Северное Тушино произошло ДТП с участием легковой автомашины. По предварительным данным, два человека погибли и один пострадал», - сообщил представитель экстренных служб.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мужчине вернулось зрение после того, как его сбила машина.